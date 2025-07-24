- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 925
Прибыльных трейдов:
9 142 (76.66%)
Убыточных трейдов:
2 783 (23.34%)
Лучший трейд:
441.60 USD
Худший трейд:
-458.28 USD
Общая прибыль:
52 102.83 USD (1 422 809 pips)
Общий убыток:
-42 407.83 USD (1 228 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (637.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
637.74 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
51.55%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
7 259 (60.87%)
Коротких трейдов:
4 666 (39.13%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
5.70 USD
Средний убыток:
-15.24 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-78.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-790.20 USD (3)
Прирост в месяц:
2.89%
Годовой прогноз:
35.11%
Алготрейдинг:
64%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.52 USD
Максимальная:
2 994.49 USD (11.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.49% (2 994.49 USD)
По эквити:
8.37% (1 714.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11715
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|22
|EURJPY
|15
|EURAUD
|13
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|10
|USDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.3K
|GBPCAD
|66
|GBPJPY
|75
|GBPAUD
|55
|CADJPY
|32
|EURJPY
|25
|EURAUD
|36
|EURCAD
|34
|NZDCAD
|-5
|USDJPY
|18
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|-5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|196K
|GBPCAD
|-1.5K
|GBPJPY
|-244
|GBPAUD
|593
|CADJPY
|26
|EURJPY
|37
|EURAUD
|520
|EURCAD
|-579
|NZDCAD
|-67
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|56
|AUDJPY
|148
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|233
|EURUSD
|-72
|AUDNZD
|-110
|NZDUSD
|87
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +441.60 USD
Худший трейд: -458 USD
Макс. серия выигрышей: 93
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +637.74 USD
Макс. убыток в серии: -78.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
TitanFX-06
|16.54 × 13
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
