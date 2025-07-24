- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 870
Profit Trade:
3 281 (67.37%)
Loss Trade:
1 589 (32.63%)
Best Trade:
441.60 USD
Worst Trade:
-300.00 USD
Profitto lordo:
19 189.00 USD (762 520 pips)
Perdita lorda:
-15 669.76 USD (640 117 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (123.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
471.51 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
67.44%
Massimo carico di deposito:
8.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1337
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.62
Long Trade:
3 010 (61.81%)
Short Trade:
1 860 (38.19%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.44 USD (11)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.52 USD
Massimale:
973.19 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.34% (909.19 USD)
Per equità:
8.37% (1 714.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4801
|GBPAUD
|13
|USDJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|6
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURUSD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPAUD
|22
|USDJPY
|18
|CADJPY
|9
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|13
|USDCAD
|10
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|10
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|4
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPAUD
|212
|USDJPY
|304
|CADJPY
|14
|GBPJPY
|136
|EURAUD
|191
|USDCAD
|221
|GBPCAD
|214
|EURUSD
|152
|EURCAD
|184
|GBPUSD
|108
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|-10
|AUDUSD
|70
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|85
|AUDCAD
|40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +441.60 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +123.07 USD
Massima perdita consecutiva: -78.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
TitanFX-06
|16.54 × 13
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+趋势突破
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
18%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
10
82%
4 870
67%
67%
1.22
0.72
USD
USD
8%
1:500