SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mon001
Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 18%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 870
Profit Trade:
3 281 (67.37%)
Loss Trade:
1 589 (32.63%)
Best Trade:
441.60 USD
Worst Trade:
-300.00 USD
Profitto lordo:
19 189.00 USD (762 520 pips)
Perdita lorda:
-15 669.76 USD (640 117 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (123.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
471.51 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
67.44%
Massimo carico di deposito:
8.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1337
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.62
Long Trade:
3 010 (61.81%)
Short Trade:
1 860 (38.19%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.44 USD (11)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.52 USD
Massimale:
973.19 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.34% (909.19 USD)
Per equità:
8.37% (1 714.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4801
GBPAUD 13
USDJPY 9
CADJPY 8
GBPJPY 7
EURAUD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
EURUSD 3
EURCAD 3
GBPUSD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 2
AUDUSD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
GBPAUD 22
USDJPY 18
CADJPY 9
GBPJPY 14
EURAUD 13
USDCAD 10
GBPCAD 10
EURUSD 10
EURCAD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 0
AUDUSD 4
NZDJPY 0
NZDUSD 5
AUDCAD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 120K
GBPAUD 212
USDJPY 304
CADJPY 14
GBPJPY 136
EURAUD 191
USDCAD 221
GBPCAD 214
EURUSD 152
EURCAD 184
GBPUSD 108
NZDCAD 111
AUDNZD -10
AUDUSD 70
NZDJPY 0
NZDUSD 85
AUDCAD 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +441.60 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +123.07 USD
Massima perdita consecutiva: -78.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+趋势突破
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
