Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 870
Kârla kapanan işlemler:
3 281 (67.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 589 (32.63%)
En iyi işlem:
441.60 USD
En kötü işlem:
-300.00 USD
Brüt kâr:
19 189.00 USD (762 520 pips)
Brüt zarar:
-15 669.76 USD (640 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (123.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.51 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
67.44%
Maks. mevduat yükü:
8.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1337
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.62
Alış işlemleri:
3 010 (61.81%)
Satış işlemleri:
1 860 (38.19%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-9.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-78.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.44 USD (11)
Aylık büyüme:
9.50%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.52 USD
Maksimum:
973.19 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.34% (909.19 USD)
Varlığa göre:
8.37% (1 714.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4801
GBPAUD 13
USDJPY 9
CADJPY 8
GBPJPY 7
EURAUD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
EURUSD 3
EURCAD 3
GBPUSD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 2
AUDUSD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
GBPAUD 22
USDJPY 18
CADJPY 9
GBPJPY 14
EURAUD 13
USDCAD 10
GBPCAD 10
EURUSD 10
EURCAD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 5
AUDNZD 0
AUDUSD 4
NZDJPY 0
NZDUSD 5
AUDCAD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 120K
GBPAUD 212
USDJPY 304
CADJPY 14
GBPJPY 136
EURAUD 191
USDCAD 221
GBPCAD 214
EURUSD 152
EURCAD 184
GBPUSD 108
NZDCAD 111
AUDNZD -10
AUDUSD 70
NZDJPY 0
NZDUSD 85
AUDCAD 40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +441.60 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +123.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+趋势突破
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 12:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mon001
Ayda 36 USD
18%
0
0
USD
24K
USD
10
82%
4 870
67%
67%
1.22
0.72
USD
8%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.