İşlemler:
4 870
Kârla kapanan işlemler:
3 281 (67.37%)
Zararla kapanan işlemler:
1 589 (32.63%)
En iyi işlem:
441.60 USD
En kötü işlem:
-300.00 USD
Brüt kâr:
19 189.00 USD (762 520 pips)
Brüt zarar:
-15 669.76 USD (640 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (123.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.51 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
67.44%
Maks. mevduat yükü:
8.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1337
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.62
Alış işlemleri:
3 010 (61.81%)
Satış işlemleri:
1 860 (38.19%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-9.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-78.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.44 USD (11)
Aylık büyüme:
9.50%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.52 USD
Maksimum:
973.19 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.34% (909.19 USD)
Varlığa göre:
8.37% (1 714.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4801
|GBPAUD
|13
|USDJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURAUD
|6
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURUSD
|3
|EURCAD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPAUD
|22
|USDJPY
|18
|CADJPY
|9
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|13
|USDCAD
|10
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|10
|EURCAD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|4
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPAUD
|212
|USDJPY
|304
|CADJPY
|14
|GBPJPY
|136
|EURAUD
|191
|USDCAD
|221
|GBPCAD
|214
|EURUSD
|152
|EURCAD
|184
|GBPUSD
|108
|NZDCAD
|111
|AUDNZD
|-10
|AUDUSD
|70
|NZDJPY
|0
|NZDUSD
|85
|AUDCAD
|40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +441.60 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +123.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
TitanFX-06
|16.54 × 13
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+趋势突破
