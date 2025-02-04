- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7 461
Transacciones Rentables:
5 845 (78.34%)
Transacciones Irrentables:
1 616 (21.66%)
Mejor transacción:
820.00 USD
Peor transacción:
-566.05 USD
Beneficio Bruto:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (96.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 891.93 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
26.87%
Carga máxima del depósito:
6.16%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
3.16
Transacciones Largas:
4 111 (55.10%)
Transacciones Cortas:
3 350 (44.90%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.48 USD
Beneficio medio:
8.75 USD
Pérdidas medias:
-24.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-627.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 922.63 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.68%
Pronóstico anual:
34.17%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 507.69 USD (11.20%)
Reducción relativa:
De balance:
15.70% (3 507.69 USD)
De fondos:
7.67% (1 426.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|6254
|EURAUD-P
|133
|GBPJPY-P
|104
|EURJPY-P
|74
|USDJPY-P
|73
|EURUSD-P
|67
|GBPAUD-P
|61
|NZDJPY-P
|54
|GBPCAD-P
|49
|CADJPY-P
|48
|AUDJPY-P
|48
|GBPNZD-P
|47
|EURCAD-P
|47
|CHFJPY-P
|44
|GBPUSD-P
|38
|AUDCHF-P
|38
|USDCHF-P
|35
|EURNZD-P
|30
|NZDCAD-P
|29
|NZDUSD-P
|27
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|USDCAD-P
|23
|AUDUSD-P
|22
|AUDNZD-P
|17
|AUDCAD-P
|16
|EURGBP-P
|13
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-P
|7.3K
|EURAUD-P
|416
|GBPJPY-P
|237
|EURJPY-P
|220
|USDJPY-P
|258
|EURUSD-P
|825
|GBPAUD-P
|143
|NZDJPY-P
|100
|GBPCAD-P
|97
|CADJPY-P
|84
|AUDJPY-P
|111
|GBPNZD-P
|118
|EURCAD-P
|109
|CHFJPY-P
|30
|GBPUSD-P
|121
|AUDCHF-P
|118
|USDCHF-P
|89
|EURNZD-P
|74
|NZDCAD-P
|61
|NZDUSD-P
|66
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|USDCAD-P
|88
|AUDUSD-P
|48
|AUDNZD-P
|16
|AUDCAD-P
|35
|EURGBP-P
|30
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-P
|75K
|EURAUD-P
|-3.8K
|GBPJPY-P
|1.2K
|EURJPY-P
|1K
|USDJPY-P
|-351
|EURUSD-P
|2.7K
|GBPAUD-P
|-549
|NZDJPY-P
|298
|GBPCAD-P
|-1.4K
|CADJPY-P
|636
|AUDJPY-P
|72
|GBPNZD-P
|-53
|EURCAD-P
|234
|CHFJPY-P
|-2.3K
|GBPUSD-P
|1.2K
|AUDCHF-P
|-3.1K
|USDCHF-P
|-237
|EURNZD-P
|522
|NZDCAD-P
|428
|NZDUSD-P
|505
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|USDCAD-P
|771
|AUDUSD-P
|428
|AUDNZD-P
|135
|AUDCAD-P
|410
|EURGBP-P
|217
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +820.00 USD
Peor transacción: -566 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +96.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -627.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
No hay comentarios
