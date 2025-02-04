SeñalesSecciones
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 461
Transacciones Rentables:
5 845 (78.34%)
Transacciones Irrentables:
1 616 (21.66%)
Mejor transacción:
820.00 USD
Peor transacción:
-566.05 USD
Beneficio Bruto:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (96.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 891.93 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
26.87%
Carga máxima del depósito:
6.16%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
3.16
Transacciones Largas:
4 111 (55.10%)
Transacciones Cortas:
3 350 (44.90%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.48 USD
Beneficio medio:
8.75 USD
Pérdidas medias:
-24.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-627.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 922.63 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.68%
Pronóstico anual:
34.17%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 507.69 USD (11.20%)
Reducción relativa:
De balance:
15.70% (3 507.69 USD)
De fondos:
7.67% (1 426.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +820.00 USD
Peor transacción: -566 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +96.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -627.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
No hay comentarios
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 18:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
