Zhao Ke

Mon001

Zhao Ke
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 36 USD per 
增长自 2025 49%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 943
盈利交易:
9 158 (76.68%)
亏损交易:
2 785 (23.32%)
最好交易:
441.60 USD
最差交易:
-458.28 USD
毛利:
52 278.93 USD (1 428 997 pips)
毛利亏损:
-42 410.65 USD (1 228 292 pips)
最大连续赢利:
93 (637.74 USD)
最大连续盈利:
637.74 USD (93)
夏普比率:
0.04
交易活动:
51.55%
最大入金加载:
8.60%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
3.30
长期交易:
7 269 (60.86%)
短期交易:
4 674 (39.14%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
5.71 USD
平均损失:
-15.23 USD
最大连续失误:
15 (-78.44 USD)
最大连续亏损:
-790.20 USD (3)
每月增长:
2.76%
年度预测:
33.54%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
115.52 USD
最大值:
2 994.49 USD (11.49%)
相对跌幅:
结余:
11.49% (2 994.49 USD)
净值:
8.37% (1 714.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11733
GBPCAD 29
GBPJPY 27
GBPAUD 27
CADJPY 22
EURJPY 15
EURAUD 13
EURCAD 13
NZDCAD 10
USDJPY 9
NZDJPY 9
AUDJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
EURUSD 5
AUDNZD 5
NZDUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9.5K
GBPCAD 66
GBPJPY 75
GBPAUD 55
CADJPY 32
EURJPY 25
EURAUD 36
EURCAD 34
NZDCAD -5
USDJPY 18
NZDJPY 7
AUDJPY 13
GBPUSD 14
USDCAD 11
EURUSD 1
AUDNZD -5
NZDUSD 5
AUDCAD 1
EURGBP 3
AUDUSD 4
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 203K
GBPCAD -1.5K
GBPJPY -244
GBPAUD 593
CADJPY 26
EURJPY 37
EURAUD 520
EURCAD -579
NZDCAD -67
USDJPY 304
NZDJPY 56
AUDJPY 148
GBPUSD 206
USDCAD 233
EURUSD -72
AUDNZD -110
NZDUSD 87
AUDCAD 30
EURGBP 20
AUDUSD 70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +441.60 USD
最差交易: -458 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +637.74 USD
最大连续亏损: -78.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.96 × 23
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
DooFintech-Live 5
11.93 × 488
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.10 × 10
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
没有评论
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mon001
每月36 USD
49%
0
0
USD
30K
USD
23
64%
11 943
76%
52%
1.23
0.83
USD
11%
1:500
