- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 943
盈利交易:
9 158 (76.68%)
亏损交易:
2 785 (23.32%)
最好交易:
441.60 USD
最差交易:
-458.28 USD
毛利:
52 278.93 USD (1 428 997 pips)
毛利亏损:
-42 410.65 USD (1 228 292 pips)
最大连续赢利:
93 (637.74 USD)
最大连续盈利:
637.74 USD (93)
夏普比率:
0.04
交易活动:
51.55%
最大入金加载:
8.60%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
3.30
长期交易:
7 269 (60.86%)
短期交易:
4 674 (39.14%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
5.71 USD
平均损失:
-15.23 USD
最大连续失误:
15 (-78.44 USD)
最大连续亏损:
-790.20 USD (3)
每月增长:
2.76%
年度预测:
33.54%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
115.52 USD
最大值:
2 994.49 USD (11.49%)
相对跌幅:
结余:
11.49% (2 994.49 USD)
净值:
8.37% (1 714.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11733
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|22
|EURJPY
|15
|EURAUD
|13
|EURCAD
|13
|NZDCAD
|10
|USDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.5K
|GBPCAD
|66
|GBPJPY
|75
|GBPAUD
|55
|CADJPY
|32
|EURJPY
|25
|EURAUD
|36
|EURCAD
|34
|NZDCAD
|-5
|USDJPY
|18
|NZDJPY
|7
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|-5
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|3
|AUDUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|203K
|GBPCAD
|-1.5K
|GBPJPY
|-244
|GBPAUD
|593
|CADJPY
|26
|EURJPY
|37
|EURAUD
|520
|EURCAD
|-579
|NZDCAD
|-67
|USDJPY
|304
|NZDJPY
|56
|AUDJPY
|148
|GBPUSD
|206
|USDCAD
|233
|EURUSD
|-72
|AUDNZD
|-110
|NZDUSD
|87
|AUDCAD
|30
|EURGBP
|20
|AUDUSD
|70
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +441.60 USD
最差交易: -458 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +637.74 USD
最大连续亏损: -78.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|2.96 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|11.93 × 488
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|15.10 × 10
|
TitanFX-06
|16.54 × 13
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
|
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
黄金超短线+最低跟随10000,0.01
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月36 USD
49%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
23
64%
11 943
76%
52%
1.23
0.83
USD
USD
11%
1:500