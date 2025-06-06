- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
636
Transacciones Rentables:
458 (72.01%)
Transacciones Irrentables:
178 (27.99%)
Mejor transacción:
26.31 EUR
Peor transacción:
-25.66 EUR
Beneficio Bruto:
980.73 EUR (75 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (27.38 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
72.86 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
71.87%
Carga máxima del depósito:
13.01%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
332 (52.20%)
Transacciones Cortas:
304 (47.80%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.55 EUR
Beneficio medio:
2.14 EUR
Pérdidas medias:
-3.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-70.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.80 EUR (5)
Crecimiento al mes:
0.51%
Pronóstico anual:
6.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
149.93 EUR (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.48% (149.93 EUR)
De fondos:
9.40% (404.64 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.31 EUR
Peor transacción: -26 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +27.38 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -70.77 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
otros 103...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
EUR
9%
1:200