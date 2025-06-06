SeñalesSecciones
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
636
Transacciones Rentables:
458 (72.01%)
Transacciones Irrentables:
178 (27.99%)
Mejor transacción:
26.31 EUR
Peor transacción:
-25.66 EUR
Beneficio Bruto:
980.73 EUR (75 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (27.38 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
72.86 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
71.87%
Carga máxima del depósito:
13.01%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
332 (52.20%)
Transacciones Cortas:
304 (47.80%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.55 EUR
Beneficio medio:
2.14 EUR
Pérdidas medias:
-3.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-70.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-80.80 EUR (5)
Crecimiento al mes:
0.51%
Pronóstico anual:
6.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
149.93 EUR (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.48% (149.93 EUR)
De fondos:
9.40% (404.64 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 497
NZDCAD 72
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 380
NZDCAD -11
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD -1K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.31 EUR
Peor transacción: -26 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +27.38 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -70.77 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
otros 103...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on AUDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000 

Minimum recommended capital 4000$.


No hay comentarios
