Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
636
Gewinntrades:
458 (72.01%)
Verlusttrades:
178 (27.99%)
Bester Trade:
26.31 EUR
Schlechtester Trade:
-25.66 EUR
Bruttoprofit:
980.73 EUR (75 037 pips)
Bruttoverlust:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (27.38 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.86 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
71.87%
Max deposit load:
13.01%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
332 (52.20%)
Short-Positionen:
304 (47.80%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.14 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.54 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-70.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.80 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
0.51%
Jahresprognose:
6.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
149.93 EUR (3.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.48% (149.93 EUR)
Kapital:
9.40% (404.64 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 497
NZDCAD 72
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 380
NZDCAD -11
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD -1K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.31 EUR
Schlechtester Trade: -26 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.38 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -70.77 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
noch 103 ...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on AUDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000 

Minimum recommended capital 4000$.


Keine Bewertungen
2026.01.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 07:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MG Trading Machine
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
4.4K
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
9%
1:200
