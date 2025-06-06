- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
636
Gewinntrades:
458 (72.01%)
Verlusttrades:
178 (27.99%)
Bester Trade:
26.31 EUR
Schlechtester Trade:
-25.66 EUR
Bruttoprofit:
980.73 EUR (75 037 pips)
Bruttoverlust:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (27.38 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.86 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
71.87%
Max deposit load:
13.01%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
332 (52.20%)
Short-Positionen:
304 (47.80%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.14 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.54 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-70.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-80.80 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
0.51%
Jahresprognose:
6.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
149.93 EUR (3.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.48% (149.93 EUR)
Kapital:
9.40% (404.64 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.31 EUR
Schlechtester Trade: -26 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.38 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -70.77 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
EUR
9%
1:200