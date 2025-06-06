SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MG Trading Machine 2
Gianluca Guarino

MG Trading Machine 2

Gianluca Guarino
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
315 (72.08%)
Loss Trade:
122 (27.92%)
Best Trade:
26.31 EUR
Worst Trade:
-25.66 EUR
Profitto lordo:
677.66 EUR (53 027 pips)
Perdita lorda:
-490.48 EUR (46 290 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (27.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
72.86 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.27%
Massimo carico di deposito:
13.01%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
227 (51.95%)
Short Trade:
210 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.43 EUR
Profitto medio:
2.15 EUR
Perdita media:
-4.02 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-70.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.80 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.91%
Previsione annuale:
-23.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.93 EUR (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.48% (149.93 EUR)
Per equità:
9.40% (404.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 302
NZDCAD 68
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 200
NZDCAD -17
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6.9K
NZDCAD -1.5K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.31 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +27.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -70.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.


Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.06 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MG Trading Machine 2
30USD al mese
5%
0
0
USD
4.2K
EUR
17
100%
437
72%
84%
1.38
0.43
EUR
9%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.