- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
315 (72.08%)
Loss Trade:
122 (27.92%)
Best Trade:
26.31 EUR
Worst Trade:
-25.66 EUR
Profitto lordo:
677.66 EUR (53 027 pips)
Perdita lorda:
-490.48 EUR (46 290 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (27.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
72.86 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.27%
Massimo carico di deposito:
13.01%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
227 (51.95%)
Short Trade:
210 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.43 EUR
Profitto medio:
2.15 EUR
Perdita media:
-4.02 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-70.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.80 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.91%
Previsione annuale:
-23.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.93 EUR (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.48% (149.93 EUR)
Per equità:
9.40% (404.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|302
|NZDCAD
|68
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|200
|NZDCAD
|-17
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|-1.5K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.31 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +27.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -70.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
Minimum recommended capital 4000$.
The system is protected by stop loss.
