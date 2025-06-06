- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
636
利益トレード:
458 (72.01%)
損失トレード:
178 (27.99%)
ベストトレード:
26.31 EUR
最悪のトレード:
-25.66 EUR
総利益:
980.73 EUR (75 037 pips)
総損失:
-630.31 EUR (61 430 pips)
最大連続の勝ち:
18 (27.38 EUR)
最大連続利益:
72.86 EUR (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
71.87%
最大入金額:
13.01%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.34
長いトレード:
332 (52.20%)
短いトレード:
304 (47.80%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
0.55 EUR
平均利益:
2.14 EUR
平均損失:
-3.54 EUR
最大連続の負け:
7 (-70.77 EUR)
最大連続損失:
-80.80 EUR (5)
月間成長:
0.51%
年間予想:
6.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
149.93 EUR (3.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.48% (149.93 EUR)
エクイティによる:
9.40% (404.64 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.31 EUR
最悪のトレード: -26 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +27.38 EUR
最大連続損失: -70.77 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
レビューなし
