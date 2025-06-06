- Crescimento
Negociações:
636
Negociações com lucro:
458 (72.01%)
Negociações com perda:
178 (27.99%)
Melhor negociação:
26.31 EUR
Pior negociação:
-25.66 EUR
Lucro bruto:
980.73 EUR (75 037 pips)
Perda bruta:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (27.38 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
72.86 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
71.87%
Depósito máximo carregado:
13.01%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.34
Negociações longas:
332 (52.20%)
Negociações curtas:
304 (47.80%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.55 EUR
Lucro médio:
2.14 EUR
Perda média:
-3.54 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-70.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-80.80 EUR (5)
Crescimento mensal:
0.51%
Previsão anual:
6.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
149.93 EUR (3.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.48% (149.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.40% (404.64 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
103 mais ...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
Sem comentários
