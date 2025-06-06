시그널섹션
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
636
이익 거래:
458 (72.01%)
손실 거래:
178 (27.99%)
최고의 거래:
26.31 EUR
최악의 거래:
-25.66 EUR
총 수익:
980.73 EUR (75 037 pips)
총 손실:
-630.31 EUR (61 430 pips)
연속 최대 이익:
18 (27.38 EUR)
연속 최대 이익:
72.86 EUR (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
71.87%
최대 입금량:
13.01%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.34
롱(주식매수):
332 (52.20%)
숏(주식차입매도):
304 (47.80%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.55 EUR
평균 이익:
2.14 EUR
평균 손실:
-3.54 EUR
연속 최대 손실:
7 (-70.77 EUR)
연속 최대 손실:
-80.80 EUR (5)
월별 성장률:
0.51%
연간 예측:
6.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
149.93 EUR (3.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.48% (149.93 EUR)
자본금별:
9.40% (404.64 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 497
NZDCAD 72
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 380
NZDCAD -11
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD -1K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +26.31 EUR
최악의 거래: -26 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +27.38 EUR
연속 최대 손실: -70.77 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
103 더...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on AUDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000 

Minimum recommended capital 4000$.


리뷰 없음
2026.01.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 07:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
2025.06.30 12:43
2025.06.30 09:48
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MG Trading Machine
월별 30 USD
9%
0
0
USD
4.4K
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
9%
1:200
복제

