트레이드:
636
이익 거래:
458 (72.01%)
손실 거래:
178 (27.99%)
최고의 거래:
26.31 EUR
최악의 거래:
-25.66 EUR
총 수익:
980.73 EUR (75 037 pips)
총 손실:
-630.31 EUR (61 430 pips)
연속 최대 이익:
18 (27.38 EUR)
연속 최대 이익:
72.86 EUR (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
71.87%
최대 입금량:
13.01%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.34
롱(주식매수):
332 (52.20%)
숏(주식차입매도):
304 (47.80%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.55 EUR
평균 이익:
2.14 EUR
평균 손실:
-3.54 EUR
연속 최대 손실:
7 (-70.77 EUR)
연속 최대 손실:
-80.80 EUR (5)
월별 성장률:
0.51%
연간 예측:
6.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
149.93 EUR (3.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.48% (149.93 EUR)
자본금별:
9.40% (404.64 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.31 EUR
최악의 거래: -26 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +27.38 EUR
연속 최대 손실: -70.77 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
