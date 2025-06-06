СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MG Trading Machine
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
458 (72.01%)
Убыточных трейдов:
178 (27.99%)
Лучший трейд:
26.31 EUR
Худший трейд:
-25.66 EUR
Общая прибыль:
980.73 EUR (75 037 pips)
Общий убыток:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (27.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.86 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
71.87%
Макс. загрузка депозита:
13.01%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
332 (52.20%)
Коротких трейдов:
304 (47.80%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.55 EUR
Средняя прибыль:
2.14 EUR
Средний убыток:
-3.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-70.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-80.80 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
149.93 EUR (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.48% (149.93 EUR)
По эквити:
9.40% (404.64 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 497
NZDCAD 72
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 380
NZDCAD -11
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD -1K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.31 EUR
Худший трейд: -26 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +27.38 EUR
Макс. убыток в серии: -70.77 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
еще 103...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on AUDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000 

Minimum recommended capital 4000$.


