Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
458 (72.01%)
Убыточных трейдов:
178 (27.99%)
Лучший трейд:
26.31 EUR
Худший трейд:
-25.66 EUR
Общая прибыль:
980.73 EUR (75 037 pips)
Общий убыток:
-630.31 EUR (61 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (27.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.86 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
71.87%
Макс. загрузка депозита:
13.01%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
332 (52.20%)
Коротких трейдов:
304 (47.80%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.55 EUR
Средняя прибыль:
2.14 EUR
Средний убыток:
-3.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-70.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-80.80 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
149.93 EUR (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.48% (149.93 EUR)
По эквити:
9.40% (404.64 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.31 EUR
Худший трейд: -26 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +27.38 EUR
Макс. убыток в серии: -70.77 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
