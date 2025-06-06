SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MG Trading Machine 2
Gianluca Guarino

MG Trading Machine 2

Gianluca Guarino
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
437
Bénéfice trades:
315 (72.08%)
Perte trades:
122 (27.92%)
Meilleure transaction:
26.31 EUR
Pire transaction:
-25.66 EUR
Bénéfice brut:
677.66 EUR (53 027 pips)
Perte brute:
-490.48 EUR (46 290 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (27.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
72.86 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
84.27%
Charge de dépôt maximale:
13.01%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.25
Longs trades:
227 (51.95%)
Courts trades:
210 (48.05%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.43 EUR
Bénéfice moyen:
2.15 EUR
Perte moyenne:
-4.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-70.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-80.80 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-1.91%
Prévision annuelle:
-23.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
149.93 EUR (3.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.48% (149.93 EUR)
Par fonds propres:
9.40% (404.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 302
NZDCAD 68
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 200
NZDCAD -17
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 6.9K
NZDCAD -1.5K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.31 EUR
Pire transaction: -26 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +27.38 EUR
Perte consécutive maximale: -70.77 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
103 plus...
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.


Aucun avis
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.06 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
