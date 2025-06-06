SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MG Trading Machine 2
Gianluca Guarino

MG Trading Machine 2

Gianluca Guarino
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
315 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (27.92%)
En iyi işlem:
26.31 EUR
En kötü işlem:
-25.66 EUR
Brüt kâr:
677.66 EUR (53 027 pips)
Brüt zarar:
-490.48 EUR (46 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (27.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
72.86 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.27%
Maks. mevduat yükü:
13.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
227 (51.95%)
Satış işlemleri:
210 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.43 EUR
Ortalama kâr:
2.15 EUR
Ortalama zarar:
-4.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-70.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-80.80 EUR (5)
Aylık büyüme:
-1.91%
Yıllık tahmin:
-23.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.93 EUR (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.48% (149.93 EUR)
Varlığa göre:
9.40% (404.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 302
NZDCAD 68
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 200
NZDCAD -17
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.9K
NZDCAD -1.5K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.31 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +27.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -70.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
103 daha fazla...
Minimum recommended capital 4000$.

The system is protected by stop loss.


İnceleme yok
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.06 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

