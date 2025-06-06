- Büyüme
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
315 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (27.92%)
En iyi işlem:
26.31 EUR
En kötü işlem:
-25.66 EUR
Brüt kâr:
677.66 EUR (53 027 pips)
Brüt zarar:
-490.48 EUR (46 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (27.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
72.86 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.27%
Maks. mevduat yükü:
13.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
227 (51.95%)
Satış işlemleri:
210 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.43 EUR
Ortalama kâr:
2.15 EUR
Ortalama zarar:
-4.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-70.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-80.80 EUR (5)
Aylık büyüme:
-1.91%
Yıllık tahmin:
-23.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.93 EUR (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.48% (149.93 EUR)
Varlığa göre:
9.40% (404.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|302
|NZDCAD
|68
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|200
|NZDCAD
|-17
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|-1.5K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
Minimum recommended capital 4000$.
The system is protected by stop loss.
