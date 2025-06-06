- 成长
交易:
636
盈利交易:
458 (72.01%)
亏损交易:
178 (27.99%)
最好交易:
26.31 EUR
最差交易:
-25.66 EUR
毛利:
980.73 EUR (75 037 pips)
毛利亏损:
-630.31 EUR (61 430 pips)
最大连续赢利:
18 (27.38 EUR)
最大连续盈利:
72.86 EUR (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
71.87%
最大入金加载:
13.01%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.34
长期交易:
332 (52.20%)
短期交易:
304 (47.80%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.55 EUR
平均利润:
2.14 EUR
平均损失:
-3.54 EUR
最大连续失误:
7 (-70.77 EUR)
最大连续亏损:
-80.80 EUR (5)
每月增长:
0.51%
年度预测:
6.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
149.93 EUR (3.48%)
相对跌幅:
结余:
3.48% (149.93 EUR)
净值:
9.40% (404.64 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|497
|NZDCAD
|72
|EURCHF
|39
|GBPCAD
|18
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|380
|NZDCAD
|-11
|EURCHF
|54
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|-1K
|EURCHF
|4.3K
|GBPCAD
|-1.7K
|EURGBP
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.31 EUR
最差交易: -26 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +27.38 EUR
最大连续亏损: -70.77 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.43 × 7
|
AudentiaCapital-Live
|0.44 × 9
|
ICMarkets-Live06
|0.45 × 69
|
CFHMarkets-Live1
|0.80 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|1.27 × 11
|
Exness-Real3
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.57 × 37
|
Tickmill-Live02
|1.62 × 42
|
TickmillUK-Live03
|1.69 × 16
|
JFD-Live02
|1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on AUDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000
Minimum recommended capital 4000$.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
4.4K
EUR
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
EUR
9%
1:200