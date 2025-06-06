信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MG Trading Machine
Gianluca Guarino

MG Trading Machine

Gianluca Guarino
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
636
盈利交易:
458 (72.01%)
亏损交易:
178 (27.99%)
最好交易:
26.31 EUR
最差交易:
-25.66 EUR
毛利:
980.73 EUR (75 037 pips)
毛利亏损:
-630.31 EUR (61 430 pips)
最大连续赢利:
18 (27.38 EUR)
最大连续盈利:
72.86 EUR (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
71.87%
最大入金加载:
13.01%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.34
长期交易:
332 (52.20%)
短期交易:
304 (47.80%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.55 EUR
平均利润:
2.14 EUR
平均损失:
-3.54 EUR
最大连续失误:
7 (-70.77 EUR)
最大连续亏损:
-80.80 EUR (5)
每月增长:
0.51%
年度预测:
6.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
149.93 EUR (3.48%)
相对跌幅:
结余:
3.48% (149.93 EUR)
净值:
9.40% (404.64 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 497
NZDCAD 72
EURCHF 39
GBPCAD 18
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 380
NZDCAD -11
EURCHF 54
GBPCAD 2
EURGBP -25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD -1K
EURCHF 4.3K
GBPCAD -1.7K
EURGBP -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.31 EUR
最差交易: -26 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +27.38 EUR
最大连续亏损: -70.77 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live17
0.06 × 17
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.43 × 7
AudentiaCapital-Live
0.44 × 9
ICMarkets-Live06
0.45 × 69
CFHMarkets-Live1
0.80 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
Tickmill-Live04
1.25 × 4
AxiTrader-US09-Live
1.27 × 11
Exness-Real3
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.50 × 2
ICMarkets-Live04
1.57 × 37
Tickmill-Live02
1.62 × 42
TickmillUK-Live03
1.69 × 16
JFD-Live02
1.77 × 62
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on AUDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000 

Minimum recommended capital 4000$.


2026.01.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 07:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MG Trading Machine
每月30 USD
9%
0
0
USD
4.4K
EUR
32
100%
636
72%
72%
1.55
0.55
EUR
9%
1:200
