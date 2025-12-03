SeñalesSecciones
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
21 (34.42%)
Transacciones Irrentables:
40 (65.57%)
Mejor transacción:
199.00 USD
Peor transacción:
-106.12 USD
Beneficio Bruto:
2 964.27 USD (68 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 463.35 USD (78 590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (591.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
595.86 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
71.85%
Carga máxima del depósito:
10.39%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
43 (70.49%)
Transacciones Cortas:
18 (29.51%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-8.18 USD
Beneficio medio:
141.16 USD
Pérdidas medias:
-86.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-566.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-566.54 USD (8)
Crecimiento al mes:
-3.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
717.54 USD
Máxima:
1 075.46 USD (20.07%)
Reducción relativa:
De balance:
20.07% (1 075.46 USD)
De fondos:
2.51% (109.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 49
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -351
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.00 USD
Peor transacción: -106 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +591.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -566.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


No hay comentarios
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
InvestZone2
39 USD al mes
-9%
0
0
USD
9.9K
USD
8
0%
61
34%
72%
0.85
-8.18
USD
20%
1:50
