Total de Trades:
7 247
Transacciones Rentables:
4 432 (61.15%)
Transacciones Irrentables:
2 815 (38.84%)
Mejor transacción:
7 826.40 USD
Peor transacción:
-4 758.48 USD
Beneficio Bruto:
541 306.55 USD (958 823 pips)
Pérdidas Brutas:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (9.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 292.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
67.70%
Carga máxima del depósito:
83.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
22.14
Transacciones Largas:
4 081 (56.31%)
Transacciones Cortas:
3 166 (43.69%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
28.25 USD
Beneficio medio:
122.14 USD
Pérdidas medias:
-119.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 247.68 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.12%
Pronóstico anual:
134.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
9 247.68 USD (5.58%)
Reducción relativa:
De balance:
9.86% (5 533.58 USD)
De fondos:
54.82% (4 824.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3487
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|169K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +7 826.40 USD
Peor transacción: -4 758 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +9.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
otros 183...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
