Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 comentarios
Fiabilidad
226 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2021 2 097%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 247
Transacciones Rentables:
4 432 (61.15%)
Transacciones Irrentables:
2 815 (38.84%)
Mejor transacción:
7 826.40 USD
Peor transacción:
-4 758.48 USD
Beneficio Bruto:
541 306.55 USD (958 823 pips)
Pérdidas Brutas:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (9.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 292.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
67.70%
Carga máxima del depósito:
83.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
22.14
Transacciones Largas:
4 081 (56.31%)
Transacciones Cortas:
3 166 (43.69%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
28.25 USD
Beneficio medio:
122.14 USD
Pérdidas medias:
-119.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 247.68 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.12%
Pronóstico anual:
134.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
9 247.68 USD (5.58%)
Reducción relativa:
De balance:
9.86% (5 533.58 USD)
De fondos:
54.82% (4 824.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3487
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 469
GBPUSD 459
AUDCAD 336
USDCHF 300
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 124
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 169K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.4K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 755
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.1K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -34K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -7.7K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.9K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.5K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 826.40 USD
Peor transacción: -4 758 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +9.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
otros 183...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PantherFx
50 USD al mes
2 097%
1
0
USD
208K
USD
226
99%
7 247
61%
68%
1.60
28.25
USD
55%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.