SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 avis
Fiabilité
213 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2021 1 358%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 277
Bénéfice trades:
3 775 (60.14%)
Perte trades:
2 502 (39.86%)
Meilleure transaction:
4 021.36 USD
Pire transaction:
-2 281.40 USD
Bénéfice brut:
354 579.29 USD (804 881 pips)
Perte brute:
-220 956.03 USD (1 312 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (9.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 613.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
66.70%
Charge de dépôt maximale:
83.00%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
19.65
Longs trades:
3 527 (56.19%)
Courts trades:
2 750 (43.81%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
21.29 USD
Bénéfice moyen:
93.93 USD
Perte moyenne:
-88.31 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 798.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.41%
Prévision annuelle:
138.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
6 798.64 USD (5.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.86% (5 533.58 USD)
Par fonds propres:
54.82% (4 824.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2735
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 417
GBPUSD 414
AUDCAD 336
GBPJPY 285
USDCHF 267
EURJPY 209
USDJPY 181
EURGBP 146
EURCAD 127
USDCAD 101
XAGUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 104K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 11K
GBPUSD 6.5K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 3.1K
USDCHF 88
EURJPY 76
USDJPY 2.6K
EURGBP 2.1K
EURCAD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD 261
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.6K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 5K
GBPUSD -9.3K
AUDCAD -27K
GBPJPY -17K
USDCHF -6K
EURJPY -169K
USDJPY -7.3K
EURGBP 182
EURCAD -454
USDCAD 6.1K
XAGUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 021.36 USD
Pire transaction: -2 281 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.34 USD
Perte consécutive maximale: -1.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 plus...
Strategy looks for the right time to enter in a up or down trend or in a range movement; uses a sofisticated martingala technique with strong control of risk. The expert advisor is monitorized permanently. Recommended minimun leverage: 1:200.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PantherFx
50 USD par mois
1 358%
1
0
USD
150K
USD
213
99%
6 277
60%
67%
1.60
21.29
USD
55%
1:200
Copier

