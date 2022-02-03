시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 리뷰
안정성
227
1 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 2 189%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 311
이익 거래:
4 485 (61.34%)
손실 거래:
2 826 (38.65%)
최고의 거래:
7 826.40 USD
최악의 거래:
-4 758.48 USD
총 수익:
552 946.35 USD (969 280 pips)
총 손실:
-339 471.58 USD (1 506 398 pips)
연속 최대 이익:
30 (6 331.57 USD)
연속 최대 이익:
9 292.32 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
67.70%
최대 입금량:
83.00%
최근 거래:
47 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
23.08
롱(주식매수):
4 122 (56.38%)
숏(주식차입매도):
3 189 (43.62%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
29.20 USD
평균 이익:
123.29 USD
평균 손실:
-120.12 USD
연속 최대 손실:
16 (-1.58 USD)
연속 최대 손실:
-9 247.68 USD (3)
월별 성장률:
12.55%
연간 예측:
152.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
9 247.68 USD (5.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.86% (5 533.58 USD)
자본금별:
54.82% (4 824.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3542
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 472
GBPUSD 461
AUDCAD 336
USDCHF 302
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 126
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 178K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.5K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 825
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.2K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -28K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.7K
GBPUSD -7.4K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.8K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.8K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 826.40 USD
최악의 거래: -4 758 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +6 331.57 USD
연속 최대 손실: -1.58 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 더...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
리뷰 없음
