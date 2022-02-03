리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live2 0.00 × 3 XMGlobal-Real 14 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 12 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 44 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 5 XtreamMarkets-Real2 0.00 × 1 ICMarkets-Live1 0.00 × 18 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 3 TitanFX-03 0.00 × 13 Tickmill-Live02 0.00 × 16 XMGlobal-Real 18 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.03 × 1383 AtlanticPearl-Demo 0.11 × 1204 ICMarketsSC-Live18 0.12 × 163 Pepperstone-Edge01 0.14 × 1263 ICMarkets-Live16 0.15 × 13 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 280 ICMarkets-Live12 0.23 × 633 Pepperstone-Edge08 0.27 × 3025 ICMarkets-Live04 0.28 × 126 183 더...