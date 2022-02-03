- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 247
盈利交易:
4 432 (61.15%)
亏损交易:
2 815 (38.84%)
最好交易:
7 826.40 USD
最差交易:
-4 758.48 USD
毛利:
541 306.55 USD (958 823 pips)
毛利亏损:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
最大连续赢利:
23 (9.34 USD)
最大连续盈利:
9 292.32 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
67.70%
最大入金加载:
83.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
22.14
长期交易:
4 081 (56.31%)
短期交易:
3 166 (43.69%)
利润因子:
1.61
预期回报:
28.25 USD
平均利润:
122.14 USD
平均损失:
-119.57 USD
最大连续失误:
16 (-1.58 USD)
最大连续亏损:
-9 247.68 USD (3)
每月增长:
11.12%
年度预测:
134.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
9 247.68 USD (5.58%)
相对跌幅:
结余:
9.86% (5 533.58 USD)
净值:
54.82% (4 824.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3487
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|169K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 826.40 USD
最差交易: -4 758 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.34 USD
最大连续亏损: -1.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
2 097%
1
0
USD
USD
208K
USD
USD
226
99%
7 247
61%
68%
1.60
28.25
USD
USD
55%
1:200