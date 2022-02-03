- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 249
利益トレード:
4 434 (61.16%)
損失トレード:
2 815 (38.83%)
ベストトレード:
7 826.40 USD
最悪のトレード:
-4 758.48 USD
総利益:
541 529.99 USD (959 049 pips)
総損失:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
最大連続の勝ち:
23 (9.34 USD)
最大連続利益:
9 292.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
67.70%
最大入金額:
83.00%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
22.16
長いトレード:
4 083 (56.33%)
短いトレード:
3 166 (43.67%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
28.27 USD
平均利益:
122.13 USD
平均損失:
-119.57 USD
最大連続の負け:
16 (-1.58 USD)
最大連続損失:
-9 247.68 USD (3)
月間成長:
11.24%
年間予想:
136.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
9 247.68 USD (5.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.86% (5 533.58 USD)
エクイティによる:
54.82% (4 824.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3489
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|170K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 826.40 USD
最悪のトレード: -4 758 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +9.34 USD
最大連続損失: -1.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
183 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
2 099%
1
0
USD
USD
208K
USD
USD
226
99%
7 249
61%
68%
1.60
28.27
USD
USD
55%
1:200