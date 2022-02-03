シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
レビュー0件
信頼性
226週間
1 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 2 099%
Pepperstone-Edge02
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 249
利益トレード:
4 434 (61.16%)
損失トレード:
2 815 (38.83%)
ベストトレード:
7 826.40 USD
最悪のトレード:
-4 758.48 USD
総利益:
541 529.99 USD (959 049 pips)
総損失:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
最大連続の勝ち:
23 (9.34 USD)
最大連続利益:
9 292.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
67.70%
最大入金額:
83.00%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
22.16
長いトレード:
4 083 (56.33%)
短いトレード:
3 166 (43.67%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
28.27 USD
平均利益:
122.13 USD
平均損失:
-119.57 USD
最大連続の負け:
16 (-1.58 USD)
最大連続損失:
-9 247.68 USD (3)
月間成長:
11.24%
年間予想:
136.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
9 247.68 USD (5.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.86% (5 533.58 USD)
エクイティによる:
54.82% (4 824.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3489
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 469
GBPUSD 459
AUDCAD 336
USDCHF 300
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 124
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 170K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.4K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 755
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.1K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -34K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -7.7K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.9K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.5K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 826.40 USD
最悪のトレード: -4 758 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +9.34 USD
最大連続損失: -1.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
レビューなし
2025.02.03 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 06:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 19:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PantherFx
50 USD/月
2 099%
1
0
USD
208K
USD
226
99%
7 249
61%
68%
1.60
28.27
USD
55%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください