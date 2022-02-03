- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 281
Profit Trade:
3 778 (60.14%)
Loss Trade:
2 503 (39.85%)
Best Trade:
4 021.36 USD
Worst Trade:
-2 281.40 USD
Profitto lordo:
354 757.75 USD (805 211 pips)
Perdita lorda:
-220 973.58 USD (1 312 706 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 613.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
66.70%
Massimo carico di deposito:
83.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.68
Long Trade:
3 531 (56.22%)
Short Trade:
2 750 (43.78%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
21.30 USD
Profitto medio:
93.90 USD
Perdita media:
-88.28 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 798.64 USD (4)
Crescita mensile:
11.33%
Previsione annuale:
139.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
6 798.64 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.86% (5 533.58 USD)
Per equità:
54.82% (4 824.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2737
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|417
|GBPUSD
|414
|AUDCAD
|336
|GBPJPY
|285
|USDCHF
|267
|EURJPY
|209
|USDJPY
|183
|EURGBP
|146
|EURCAD
|127
|USDCAD
|101
|XAGUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|6.5K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|3.1K
|USDCHF
|88
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.6K
|EURGBP
|2.1K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|261
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|5K
|GBPUSD
|-9.3K
|AUDCAD
|-27K
|GBPJPY
|-17K
|USDCHF
|-6K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-7.3K
|EURGBP
|182
|EURCAD
|-454
|USDCAD
|6.1K
|XAGUSD
|153
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 021.36 USD
Worst Trade: -2 281 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.34 USD
Massima perdita consecutiva: -1.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
Strategy looks for the right time to enter in a up or down trend or in a range movement; uses a sofisticated martingala technique with strong control of risk. The expert advisor is monitorized permanently. Recommended minimun leverage: 1:200.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1 360%
1
0
USD
USD
150K
USD
USD
213
99%
6 281
60%
67%
1.60
21.30
USD
USD
55%
1:200