SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
1 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2021 1 360%
Pepperstone-Edge02
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 281
Profit Trade:
3 778 (60.14%)
Loss Trade:
2 503 (39.85%)
Best Trade:
4 021.36 USD
Worst Trade:
-2 281.40 USD
Profitto lordo:
354 757.75 USD (805 211 pips)
Perdita lorda:
-220 973.58 USD (1 312 706 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 613.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
66.70%
Massimo carico di deposito:
83.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
19.68
Long Trade:
3 531 (56.22%)
Short Trade:
2 750 (43.78%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
21.30 USD
Profitto medio:
93.90 USD
Perdita media:
-88.28 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 798.64 USD (4)
Crescita mensile:
11.33%
Previsione annuale:
139.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
6 798.64 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.86% (5 533.58 USD)
Per equità:
54.82% (4 824.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2737
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 417
GBPUSD 414
AUDCAD 336
GBPJPY 285
USDCHF 267
EURJPY 209
USDJPY 183
EURGBP 146
EURCAD 127
USDCAD 101
XAGUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 105K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 11K
GBPUSD 6.5K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 3.1K
USDCHF 88
EURJPY 76
USDJPY 2.6K
EURGBP 2.1K
EURCAD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD 261
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.8K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 5K
GBPUSD -9.3K
AUDCAD -27K
GBPJPY -17K
USDCHF -6K
EURJPY -169K
USDJPY -7.3K
EURGBP 182
EURCAD -454
USDCAD 6.1K
XAGUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 021.36 USD
Worst Trade: -2 281 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.34 USD
Massima perdita consecutiva: -1.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Strategy looks for the right time to enter in a up or down trend or in a range movement; uses a sofisticated martingala technique with strong control of risk. The expert advisor is monitorized permanently. Recommended minimun leverage: 1:200.
Non ci sono recensioni
2025.02.03 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 06:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 19:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PantherFx
50USD al mese
1 360%
1
0
USD
150K
USD
213
99%
6 281
60%
67%
1.60
21.30
USD
55%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.