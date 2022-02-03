SignaleKategorien
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
226 Wochen
1 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 2 100%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 250
Gewinntrades:
4 435 (61.17%)
Verlusttrades:
2 815 (38.83%)
Bester Trade:
7 826.40 USD
Schlechtester Trade:
-4 758.48 USD
Bruttoprofit:
541 628.97 USD (959 150 pips)
Bruttoverlust:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (9.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 292.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
67.70%
Max deposit load:
83.00%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
22.17
Long-Positionen:
4 084 (56.33%)
Short-Positionen:
3 166 (43.67%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
28.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
122.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-119.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 247.68 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.30%
Jahresprognose:
137.05%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
9 247.68 USD (5.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.86% (5 533.58 USD)
Kapital:
54.82% (4 824.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3490
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 469
GBPUSD 459
AUDCAD 336
USDCHF 300
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 124
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 170K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.4K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 755
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.1K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -34K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -7.7K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.9K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.5K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 826.40 USD
Schlechtester Trade: -4 758 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
noch 183 ...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
