- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7 250
Gewinntrades:
4 435 (61.17%)
Verlusttrades:
2 815 (38.83%)
Bester Trade:
7 826.40 USD
Schlechtester Trade:
-4 758.48 USD
Bruttoprofit:
541 628.97 USD (959 150 pips)
Bruttoverlust:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (9.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 292.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
67.70%
Max deposit load:
83.00%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
22.17
Long-Positionen:
4 084 (56.33%)
Short-Positionen:
3 166 (43.67%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
28.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
122.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-119.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 247.68 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.30%
Jahresprognose:
137.05%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
9 247.68 USD (5.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.86% (5 533.58 USD)
Kapital:
54.82% (4 824.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3490
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|170K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7 826.40 USD
Schlechtester Trade: -4 758 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
noch 183 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
2 100%
1
0
USD
USD
209K
USD
USD
226
99%
7 250
61%
68%
1.60
28.28
USD
USD
55%
1:200