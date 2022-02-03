СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 отзывов
Надежность
226 недель
1 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2021 2 097%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 247
Прибыльных трейдов:
4 432 (61.15%)
Убыточных трейдов:
2 815 (38.84%)
Лучший трейд:
7 826.40 USD
Худший трейд:
-4 758.48 USD
Общая прибыль:
541 306.55 USD (958 823 pips)
Общий убыток:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (9.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 292.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.70%
Макс. загрузка депозита:
83.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
22.14
Длинных трейдов:
4 081 (56.31%)
Коротких трейдов:
3 166 (43.69%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
28.25 USD
Средняя прибыль:
122.14 USD
Средний убыток:
-119.57 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 247.68 USD (3)
Прирост в месяц:
11.12%
Годовой прогноз:
134.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
9 247.68 USD (5.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.86% (5 533.58 USD)
По эквити:
54.82% (4 824.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3487
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 469
GBPUSD 459
AUDCAD 336
USDCHF 300
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 124
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 169K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.4K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 755
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.1K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -34K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -7.7K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.9K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.5K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 826.40 USD
Худший трейд: -4 758 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.34 USD
Макс. убыток в серии: -1.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
еще 183...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
Нет отзывов
2025.02.03 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 06:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 19:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.