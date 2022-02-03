- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 247
Прибыльных трейдов:
4 432 (61.15%)
Убыточных трейдов:
2 815 (38.84%)
Лучший трейд:
7 826.40 USD
Худший трейд:
-4 758.48 USD
Общая прибыль:
541 306.55 USD (958 823 pips)
Общий убыток:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (9.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 292.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.70%
Макс. загрузка депозита:
83.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
22.14
Длинных трейдов:
4 081 (56.31%)
Коротких трейдов:
3 166 (43.69%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
28.25 USD
Средняя прибыль:
122.14 USD
Средний убыток:
-119.57 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 247.68 USD (3)
Прирост в месяц:
11.12%
Годовой прогноз:
134.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
9 247.68 USD (5.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.86% (5 533.58 USD)
По эквити:
54.82% (4 824.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3487
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|169K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 826.40 USD
Худший трейд: -4 758 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.34 USD
Макс. убыток в серии: -1.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
еще 183...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2 097%
1
0
USD
USD
208K
USD
USD
226
99%
7 247
61%
68%
1.60
28.25
USD
USD
55%
1:200