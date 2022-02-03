- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7 248
Negociações com lucro:
4 433 (61.16%)
Negociações com perda:
2 815 (38.84%)
Melhor negociação:
7 826.40 USD
Pior negociação:
-4 758.48 USD
Lucro bruto:
541 408.47 USD (958 926 pips)
Perda bruta:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (9.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 292.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
67.70%
Depósito máximo carregado:
83.00%
Último negócio:
58 minutos atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
22.15
Negociações longas:
4 082 (56.32%)
Negociações curtas:
3 166 (43.68%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
28.26 USD
Lucro médio:
122.13 USD
Perda média:
-119.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 247.68 USD (3)
Crescimento mensal:
11.18%
Previsão anual:
135.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
9 247.68 USD (5.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.86% (5 533.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.82% (4 824.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3488
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|469
|GBPUSD
|459
|AUDCAD
|336
|USDCHF
|300
|GBPJPY
|285
|EURJPY
|209
|USDJPY
|196
|EURCAD
|172
|EURGBP
|151
|USDCAD
|124
|XAGUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|169K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1.7K
|USDCHF
|755
|GBPJPY
|3.1K
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.8K
|EURCAD
|1.6K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|2.1K
|XAGUSD
|261
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-34K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|-7.7K
|AUDCAD
|-27K
|USDCHF
|-7.9K
|GBPJPY
|-17K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-6.2K
|EURCAD
|-3.3K
|EURGBP
|430
|USDCAD
|7.5K
|XAGUSD
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 826.40 USD
Pior negociação: -4 758 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +9.34 USD
Máxima perda consecutiva: -1.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
|
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
|
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
|
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
|
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
183 mais ...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
2 098%
1
0
USD
USD
208K
USD
USD
226
99%
7 248
61%
68%
1.60
28.26
USD
USD
55%
1:200