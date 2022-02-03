SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 comentários
Confiabilidade
226 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2021 2 098%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 248
Negociações com lucro:
4 433 (61.16%)
Negociações com perda:
2 815 (38.84%)
Melhor negociação:
7 826.40 USD
Pior negociação:
-4 758.48 USD
Lucro bruto:
541 408.47 USD (958 926 pips)
Perda bruta:
-336 602.48 USD (1 503 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (9.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 292.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
67.70%
Depósito máximo carregado:
83.00%
Último negócio:
58 minutos atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
22.15
Negociações longas:
4 082 (56.32%)
Negociações curtas:
3 166 (43.68%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
28.26 USD
Lucro médio:
122.13 USD
Perda média:
-119.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 247.68 USD (3)
Crescimento mensal:
11.18%
Previsão anual:
135.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
9 247.68 USD (5.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.86% (5 533.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.82% (4 824.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3488
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 469
GBPUSD 459
AUDCAD 336
USDCHF 300
GBPJPY 285
EURJPY 209
USDJPY 196
EURCAD 172
EURGBP 151
USDCAD 124
XAGUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 169K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 14K
GBPUSD 8.4K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 755
GBPJPY 3.1K
EURJPY 76
USDJPY 2.8K
EURCAD 1.6K
EURGBP 2.2K
USDCAD 2.1K
XAGUSD 261
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -34K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 6.6K
GBPUSD -7.7K
AUDCAD -27K
USDCHF -7.9K
GBPJPY -17K
EURJPY -169K
USDJPY -6.2K
EURCAD -3.3K
EURGBP 430
USDCAD 7.5K
XAGUSD 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 826.40 USD
Pior negociação: -4 758 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +9.34 USD
Máxima perda consecutiva: -1.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 mais ...
Strategy looks for the right time to enter an up or down trend based on technical analysis, but fundamental analysis is used to limit capital exposure to risky situations. Trading is conducted through expert advisors that are constantly monitored. Recommended minimun leverage: 1:200.
Sem comentários
2025.02.03 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 06:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 19:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.