İşlemler:
6 314
Kârla kapanan işlemler:
3 796 (60.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 518 (39.88%)
En iyi işlem:
4 021.36 USD
En kötü işlem:
-2 281.40 USD
Brüt kâr:
358 193.34 USD (809 560 pips)
Brüt zarar:
-222 120.77 USD (1 315 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (9.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 613.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
66.70%
Maks. mevduat yükü:
83.00%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.01
Alış işlemleri:
3 551 (56.24%)
Satış işlemleri:
2 763 (43.76%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
21.55 USD
Ortalama kâr:
94.36 USD
Ortalama zarar:
-88.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 798.64 USD (4)
Aylık büyüme:
12.42%
Yıllık tahmin:
150.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
6 798.64 USD (5.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.86% (5 533.58 USD)
Varlığa göre:
54.82% (4 824.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2756
|EURAUD
|548
|AUDUSD
|507
|EURUSD
|417
|GBPUSD
|414
|AUDCAD
|336
|GBPJPY
|285
|USDCHF
|267
|EURJPY
|209
|USDJPY
|183
|EURGBP
|146
|EURCAD
|136
|USDCAD
|106
|XAGUSD
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|107K
|EURAUD
|947
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|6.5K
|AUDCAD
|1.7K
|GBPJPY
|3.1K
|USDCHF
|88
|EURJPY
|76
|USDJPY
|2.6K
|EURGBP
|2.1K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|1.8K
|XAGUSD
|261
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|EURAUD
|-80K
|AUDUSD
|-205K
|EURUSD
|5K
|GBPUSD
|-9.3K
|AUDCAD
|-27K
|GBPJPY
|-17K
|USDCHF
|-6K
|EURJPY
|-169K
|USDJPY
|-7.3K
|EURGBP
|182
|EURCAD
|-1K
|USDCAD
|6K
|XAGUSD
|153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 021.36 USD
En kötü işlem: -2 281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live18
|0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live1
|0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
TitanFX-03
|0.00 × 13
Tickmill-Live02
|0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
|0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
|0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 280
ICMarkets-Live12
|0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
|0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
|0.28 × 126
Strategy looks for the right time to enter in a up or down trend or in a range movement; uses a sofisticated martingala technique with strong control of risk. The expert advisor is monitorized permanently. Recommended minimun leverage: 1:200.
