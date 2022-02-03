SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PantherFx
Ricardo Andres Eraso Agreda

PantherFx

Ricardo Andres Eraso Agreda
0 inceleme
Güvenilirlik
213 hafta
1 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 382%
Pepperstone-Edge02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 314
Kârla kapanan işlemler:
3 796 (60.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 518 (39.88%)
En iyi işlem:
4 021.36 USD
En kötü işlem:
-2 281.40 USD
Brüt kâr:
358 193.34 USD (809 560 pips)
Brüt zarar:
-222 120.77 USD (1 315 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (9.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 613.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
66.70%
Maks. mevduat yükü:
83.00%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
20.01
Alış işlemleri:
3 551 (56.24%)
Satış işlemleri:
2 763 (43.76%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
21.55 USD
Ortalama kâr:
94.36 USD
Ortalama zarar:
-88.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 798.64 USD (4)
Aylık büyüme:
12.42%
Yıllık tahmin:
150.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
6 798.64 USD (5.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.86% (5 533.58 USD)
Varlığa göre:
54.82% (4 824.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2756
EURAUD 548
AUDUSD 507
EURUSD 417
GBPUSD 414
AUDCAD 336
GBPJPY 285
USDCHF 267
EURJPY 209
USDJPY 183
EURGBP 146
EURCAD 136
USDCAD 106
XAGUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 107K
EURAUD 947
AUDUSD -2.6K
EURUSD 11K
GBPUSD 6.5K
AUDCAD 1.7K
GBPJPY 3.1K
USDCHF 88
EURJPY 76
USDJPY 2.6K
EURGBP 2.1K
EURCAD 1.4K
USDCAD 1.8K
XAGUSD 261
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6K
EURAUD -80K
AUDUSD -205K
EURUSD 5K
GBPUSD -9.3K
AUDCAD -27K
GBPJPY -17K
USDCHF -6K
EURJPY -169K
USDJPY -7.3K
EURGBP 182
EURCAD -1K
USDCAD 6K
XAGUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 021.36 USD
En kötü işlem: -2 281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live1
0.00 × 18
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 13
Tickmill-Live02
0.00 × 16
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.03 × 1383
AtlanticPearl-Demo
0.11 × 1204
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 163
Pepperstone-Edge01
0.14 × 1263
ICMarkets-Live16
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 280
ICMarkets-Live12
0.23 × 633
Pepperstone-Edge08
0.27 × 3025
ICMarkets-Live04
0.28 × 126
183 daha fazla...
Strategy looks for the right time to enter in a up or down trend or in a range movement; uses a sofisticated martingala technique with strong control of risk. The expert advisor is monitorized permanently. Recommended minimun leverage: 1:200.
İnceleme yok
2025.02.03 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 17:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 13:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 06:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.15 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 19:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 05:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
