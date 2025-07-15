Divisas / SFIX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.49 USD 0.01 (0.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SFIX de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.46, mientras que el máximo ha alcanzado 5.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stitch Fix Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFIX News
- Kroger (KR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Eagle Outfitters (AEO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gap (GAP) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stitch Fix director Lake sells $760k in shares
- UAA Q1 Earnings Miss Estimates, E-commerce Revenues Decline Y/Y
- Wolverine Stock Gains 15% on Solid Earnings & Revenues in Q2
- e.l.f. Beauty Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 9% Y/Y
- CPRI Q1 Earnings Beat Estimates, Strategic Turnaround Gains Momentum
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Stitch Fix’s Lake sells shares worth $3 million
- Tractor Supply Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise 1.5% Y/Y
- Should You Buy or Hold These 4 Retail Apparel & Shoes Stocks?
- Stitch Fix SFIX: O’Connor sells $285k in stock
- Is Sonic Automotive (SAH) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Is Urban Outfitters' Retail Turnaround the Start of Sustained Growth?
- Street Calls of the Week
- Tapestry Hits a New 52-Week High: Is It Time to Buy Into the Rally?
- Will Signet Jewelers' Brand Differentiation Fuel Long-Term Growth?
- Stitch Fix: Signs Of Stabilization Are Emerging, But The Coast Is Far From Clear (SFIX)
- Stitch Fix: Like But Don't Love Turnaround Story (NASDAQ:SFIX)
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Stitch Fix stock
Rango diario
5.46 5.85
Rango anual
2.53 6.99
- Cierres anteriores
- 5.48
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Low
- 5.46
- High
- 5.85
- Volumen
- 5.762 K
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 7.86%
- Cambio a 6 meses
- 69.44%
- Cambio anual
- 96.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B