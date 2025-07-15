通貨 / SFIX
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.71 USD 0.22 (4.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFIXの今日の為替レートは、4.01%変化しました。日中、通貨は1あたり5.48の安値と5.76の高値で取引されました。
Stitch Fix Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SFIX News
1日のレンジ
5.48 5.76
1年のレンジ
2.53 6.99
- 以前の終値
- 5.49
- 始値
- 5.57
- 買値
- 5.71
- 買値
- 6.01
- 安値
- 5.48
- 高値
- 5.76
- 出来高
- 3.225 K
- 1日の変化
- 4.01%
- 1ヶ月の変化
- 12.18%
- 6ヶ月の変化
- 76.23%
- 1年の変化
- 104.66%
