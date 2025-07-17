Dövizler / SFIX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.67 USD 0.04 (0.70%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFIX fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.54 ve Yüksek fiyatı olarak 5.72 aralığında işlem gördü.
Stitch Fix Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFIX haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Kroger (KR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Eagle Outfitters (AEO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gap (GAP) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stitch Fix director Lake sells $760k in shares
- UAA Q1 Earnings Miss Estimates, E-commerce Revenues Decline Y/Y
- Wolverine Stock Gains 15% on Solid Earnings & Revenues in Q2
- e.l.f. Beauty Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 9% Y/Y
- CPRI Q1 Earnings Beat Estimates, Strategic Turnaround Gains Momentum
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Stitch Fix’s Lake sells shares worth $3 million
- Tractor Supply Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise 1.5% Y/Y
- Should You Buy or Hold These 4 Retail Apparel & Shoes Stocks?
- Stitch Fix SFIX: O’Connor sells $285k in stock
- Is Sonic Automotive (SAH) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Is Urban Outfitters' Retail Turnaround the Start of Sustained Growth?
- Street Calls of the Week
- Tapestry Hits a New 52-Week High: Is It Time to Buy Into the Rally?
- Will Signet Jewelers' Brand Differentiation Fuel Long-Term Growth?
- Stitch Fix: Signs Of Stabilization Are Emerging, But The Coast Is Far From Clear (SFIX)
- Stitch Fix: Like But Don't Love Turnaround Story (NASDAQ:SFIX)
Günlük aralık
5.54 5.72
Yıllık aralık
2.53 6.99
- Önceki kapanış
- 5.71
- Açılış
- 5.72
- Satış
- 5.67
- Alış
- 5.97
- Düşük
- 5.54
- Yüksek
- 5.72
- Hacim
- 3.516 K
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- 11.39%
- 6 aylık değişim
- 75.00%
- Yıllık değişim
- 103.23%
21 Eylül, Pazar