货币 / SFIX
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.68 USD 0.20 (3.65%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SFIX汇率已更改3.65%。当日，交易品种以低点5.51和高点5.70进行交易。
关注Stitch Fix Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SFIX新闻
日范围
5.51 5.70
年范围
2.53 6.99
- 前一天收盘价
- 5.48
- 开盘价
- 5.51
- 卖价
- 5.68
- 买价
- 5.98
- 最低价
- 5.51
- 最高价
- 5.70
- 交易量
- 2.075 K
- 日变化
- 3.65%
- 月变化
- 11.59%
- 6个月变化
- 75.31%
- 年变化
- 103.58%
