Moedas / SFIX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.73 USD 0.24 (4.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SFIX para hoje mudou para 4.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.48 e o mais alto foi 5.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Stitch Fix Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFIX Notícias
- Kroger (KR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Eagle Outfitters (AEO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gap (GAP) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stitch Fix director Lake sells $760k in shares
- UAA Q1 Earnings Miss Estimates, E-commerce Revenues Decline Y/Y
- Wolverine Stock Gains 15% on Solid Earnings & Revenues in Q2
- e.l.f. Beauty Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 9% Y/Y
- CPRI Q1 Earnings Beat Estimates, Strategic Turnaround Gains Momentum
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Stitch Fix’s Lake sells shares worth $3 million
- Tractor Supply Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise 1.5% Y/Y
- Should You Buy or Hold These 4 Retail Apparel & Shoes Stocks?
- Stitch Fix SFIX: O’Connor sells $285k in stock
- Is Sonic Automotive (SAH) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Is Urban Outfitters' Retail Turnaround the Start of Sustained Growth?
- Street Calls of the Week
- Tapestry Hits a New 52-Week High: Is It Time to Buy Into the Rally?
- Will Signet Jewelers' Brand Differentiation Fuel Long-Term Growth?
- Stitch Fix: Signs Of Stabilization Are Emerging, But The Coast Is Far From Clear (SFIX)
- Stitch Fix: Like But Don't Love Turnaround Story (NASDAQ:SFIX)
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Stitch Fix stock
Faixa diária
5.48 5.76
Faixa anual
2.53 6.99
- Fechamento anterior
- 5.49
- Open
- 5.57
- Bid
- 5.73
- Ask
- 6.03
- Low
- 5.48
- High
- 5.76
- Volume
- 1.476 K
- Mudança diária
- 4.37%
- Mudança mensal
- 12.57%
- Mudança de 6 meses
- 76.85%
- Mudança anual
- 105.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh