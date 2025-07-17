Valute / SFIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.67 USD 0.04 (0.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFIX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.54 e ad un massimo di 5.72.
Segui le dinamiche di Stitch Fix Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFIX News
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- Kroger (KR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Eagle Outfitters (AEO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gap (GAP) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stitch Fix director Lake sells $760k in shares
- UAA Q1 Earnings Miss Estimates, E-commerce Revenues Decline Y/Y
- Wolverine Stock Gains 15% on Solid Earnings & Revenues in Q2
- e.l.f. Beauty Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 9% Y/Y
- CPRI Q1 Earnings Beat Estimates, Strategic Turnaround Gains Momentum
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Stitch Fix’s Lake sells shares worth $3 million
- Tractor Supply Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise 1.5% Y/Y
- Should You Buy or Hold These 4 Retail Apparel & Shoes Stocks?
- Stitch Fix SFIX: O’Connor sells $285k in stock
- Is Sonic Automotive (SAH) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Is Urban Outfitters' Retail Turnaround the Start of Sustained Growth?
- Street Calls of the Week
- Tapestry Hits a New 52-Week High: Is It Time to Buy Into the Rally?
- Will Signet Jewelers' Brand Differentiation Fuel Long-Term Growth?
- Stitch Fix: Signs Of Stabilization Are Emerging, But The Coast Is Far From Clear (SFIX)
- Stitch Fix: Like But Don't Love Turnaround Story (NASDAQ:SFIX)
Intervallo Giornaliero
5.54 5.72
Intervallo Annuale
2.53 6.99
- Chiusura Precedente
- 5.71
- Apertura
- 5.72
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Minimo
- 5.54
- Massimo
- 5.72
- Volume
- 3.516 K
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 11.39%
- Variazione Semestrale
- 75.00%
- Variazione Annuale
- 103.23%
20 settembre, sabato