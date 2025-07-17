QuotazioniSezioni
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A

5.67 USD 0.04 (0.70%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFIX ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.54 e ad un massimo di 5.72.

Segui le dinamiche di Stitch Fix Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.54 5.72
Intervallo Annuale
2.53 6.99
Chiusura Precedente
5.71
Apertura
5.72
Bid
5.67
Ask
5.97
Minimo
5.54
Massimo
5.72
Volume
3.516 K
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
11.39%
Variazione Semestrale
75.00%
Variazione Annuale
103.23%
20 settembre, sabato