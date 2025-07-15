Währungen / SFIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SFIX: Stitch Fix Inc - Class A
5.71 USD 0.22 (4.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFIX hat sich für heute um 4.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.48 bis zu einem Hoch von 5.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stitch Fix Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFIX News
- Kroger (KR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Torrid Holdings (CURV) Q2 Earnings Miss Estimates
- American Eagle Outfitters (AEO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gap (GAP) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stitch Fix director Lake sells $760k in shares
- UAA Q1 Earnings Miss Estimates, E-commerce Revenues Decline Y/Y
- Wolverine Stock Gains 15% on Solid Earnings & Revenues in Q2
- e.l.f. Beauty Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 9% Y/Y
- CPRI Q1 Earnings Beat Estimates, Strategic Turnaround Gains Momentum
- SHOO Q2 Earnings Lag Estimates, Wholesale Revenues Decline Y/Y
- Will DECK's Soaring International Sales Redefine Its Growth Strategy?
- Stitch Fix’s Lake sells shares worth $3 million
- Tractor Supply Q2 Earnings Beat Estimates, Comps Rise 1.5% Y/Y
- Should You Buy or Hold These 4 Retail Apparel & Shoes Stocks?
- Stitch Fix SFIX: O’Connor sells $285k in stock
- Is Sonic Automotive (SAH) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Is Urban Outfitters' Retail Turnaround the Start of Sustained Growth?
- Street Calls of the Week
- Tapestry Hits a New 52-Week High: Is It Time to Buy Into the Rally?
- Will Signet Jewelers' Brand Differentiation Fuel Long-Term Growth?
- Stitch Fix: Signs Of Stabilization Are Emerging, But The Coast Is Far From Clear (SFIX)
- Stitch Fix: Like But Don't Love Turnaround Story (NASDAQ:SFIX)
- Bernstein reiterates Market Perform rating on Stitch Fix stock
Tagesspanne
5.48 5.76
Jahresspanne
2.53 6.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.49
- Eröffnung
- 5.57
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Tief
- 5.48
- Hoch
- 5.76
- Volumen
- 3.225 K
- Tagesänderung
- 4.01%
- Monatsänderung
- 12.18%
- 6-Monatsänderung
- 76.23%
- Jahresänderung
- 104.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K