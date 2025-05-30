Divisas / QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.33 USD 0.37 (5.52%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QH de hoy ha cambiado un -5.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.15, mientras que el máximo ha alcanzado 6.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quhuo Limited - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6.15 6.80
Rango anual
0.06 7.71
- Cierres anteriores
- 6.70
- Open
- 6.68
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Low
- 6.15
- High
- 6.80
- Volumen
- 84
- Cambio diario
- -5.52%
- Cambio mensual
- 34.11%
- Cambio a 6 meses
- 352.14%
- Cambio anual
- 418.85%
