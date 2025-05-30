통화 / QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.00 USD 0.14 (2.28%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QH 환율이 오늘 -2.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.89이고 고가는 6.15이었습니다.
Quhuo Limited - American Depository Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QH News
일일 변동 비율
5.89 6.15
년간 변동
0.06 7.71
- 이전 종가
- 6.14
- 시가
- 6.14
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- 저가
- 5.89
- 고가
- 6.15
- 볼륨
- 46
- 일일 변동
- -2.28%
- 월 변동
- 27.12%
- 6개월 변동
- 328.57%
- 년간 변동율
- 391.80%
20 9월, 토요일