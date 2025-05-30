QuotazioniSezioni
QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares

6.00 USD 0.14 (2.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QH ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.89 e ad un massimo di 6.15.

Segui le dinamiche di Quhuo Limited - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.89 6.15
Intervallo Annuale
0.06 7.71
Chiusura Precedente
6.14
Apertura
6.14
Bid
6.00
Ask
6.30
Minimo
5.89
Massimo
6.15
Volume
46
Variazione giornaliera
-2.28%
Variazione Mensile
27.12%
Variazione Semestrale
328.57%
Variazione Annuale
391.80%
