QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.00 USD 0.14 (2.28%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QH a changé de -2.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.89 et à un maximum de 6.15.
Suivez la dynamique Quhuo Limited - American Depository Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QH Nouvelles
- Quhuo Limited launches $50 million at-the-market offering on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Quhuo to implement 1-for-90 ADS ratio change
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Quhuo partners with NIU World to establish fresh beef brand platform
- Amber International Holding appoints Jie Jiao to board, Sammy Hsieh resigns
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Quhuo’s Homestay Sector Reports YoY Growth in Occupancy Rate During Labor Day Holiday, Continuing to Enhance the Accommodation Experience
Range quotidien
5.89 6.15
Range Annuel
0.06 7.71
- Clôture Précédente
- 6.14
- Ouverture
- 6.14
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- Plus Bas
- 5.89
- Plus Haut
- 6.15
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -2.28%
- Changement Mensuel
- 27.12%
- Changement à 6 Mois
- 328.57%
- Changement Annuel
- 391.80%
20 septembre, samedi