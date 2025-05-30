通貨 / QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.14 USD 0.19 (3.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QHの今日の為替レートは、-3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり6.05の安値と6.49の高値で取引されました。
Quhuo Limited - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QH News
- Quhuo Limited launches $50 million at-the-market offering on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Quhuo to implement 1-for-90 ADS ratio change
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Quhuo partners with NIU World to establish fresh beef brand platform
- Amber International Holding appoints Jie Jiao to board, Sammy Hsieh resigns
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Quhuo’s Homestay Sector Reports YoY Growth in Occupancy Rate During Labor Day Holiday, Continuing to Enhance the Accommodation Experience
1日のレンジ
6.05 6.49
1年のレンジ
0.06 7.71
- 以前の終値
- 6.33
- 始値
- 6.49
- 買値
- 6.14
- 買値
- 6.44
- 安値
- 6.05
- 高値
- 6.49
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- -3.00%
- 1ヶ月の変化
- 30.08%
- 6ヶ月の変化
- 338.57%
- 1年の変化
- 403.28%
