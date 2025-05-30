货币 / QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.70 USD 0.05 (0.75%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QH汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点6.40和高点7.00进行交易。
关注Quhuo Limited - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.40 7.00
年范围
0.06 7.71
- 前一天收盘价
- 6.65
- 开盘价
- 6.98
- 卖价
- 6.70
- 买价
- 7.00
- 最低价
- 6.40
- 最高价
- 7.00
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 41.95%
- 6个月变化
- 378.57%
- 年变化
- 449.18%
