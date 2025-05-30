Währungen / QH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
5.98 USD 0.16 (2.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QH hat sich für heute um -2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.89 bis zu einem Hoch von 6.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quhuo Limited - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QH News
- Quhuo Limited launches $50 million at-the-market offering on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Quhuo to implement 1-for-90 ADS ratio change
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Quhuo partners with NIU World to establish fresh beef brand platform
- Amber International Holding appoints Jie Jiao to board, Sammy Hsieh resigns
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Quhuo’s Homestay Sector Reports YoY Growth in Occupancy Rate During Labor Day Holiday, Continuing to Enhance the Accommodation Experience
Tagesspanne
5.89 6.15
Jahresspanne
0.06 7.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.14
- Eröffnung
- 6.14
- Bid
- 5.98
- Ask
- 6.28
- Tief
- 5.89
- Hoch
- 6.15
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -2.61%
- Monatsänderung
- 26.69%
- 6-Monatsänderung
- 327.14%
- Jahresänderung
- 390.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K