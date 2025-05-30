KurseKategorien
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares

5.98 USD 0.16 (2.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QH hat sich für heute um -2.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.89 bis zu einem Hoch von 6.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quhuo Limited - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.89 6.15
Jahresspanne
0.06 7.71
Vorheriger Schlusskurs
6.14
Eröffnung
6.14
Bid
5.98
Ask
6.28
Tief
5.89
Hoch
6.15
Volumen
15
Tagesänderung
-2.61%
Monatsänderung
26.69%
6-Monatsänderung
327.14%
Jahresänderung
390.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K