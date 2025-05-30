Dövizler / QH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.00 USD 0.14 (2.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QH fiyatı bugün -2.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.89 ve Yüksek fiyatı olarak 6.15 aralığında işlem gördü.
Quhuo Limited - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QH haberleri
- Quhuo Limited launches $50 million at-the-market offering on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Quhuo to implement 1-for-90 ADS ratio change
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Quhuo partners with NIU World to establish fresh beef brand platform
- Amber International Holding appoints Jie Jiao to board, Sammy Hsieh resigns
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Quhuo’s Homestay Sector Reports YoY Growth in Occupancy Rate During Labor Day Holiday, Continuing to Enhance the Accommodation Experience
Günlük aralık
5.89 6.15
Yıllık aralık
0.06 7.71
- Önceki kapanış
- 6.14
- Açılış
- 6.14
- Satış
- 6.00
- Alış
- 6.30
- Düşük
- 5.89
- Yüksek
- 6.15
- Hacim
- 46
- Günlük değişim
- -2.28%
- Aylık değişim
- 27.12%
- 6 aylık değişim
- 328.57%
- Yıllık değişim
- 391.80%
21 Eylül, Pazar