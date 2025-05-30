Валюты / QH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares
6.70 USD 0.05 (0.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QH за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.40, а максимальная — 7.00.
Следите за динамикой Quhuo Limited - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QH
- Quhuo Limited launches $50 million at-the-market offering on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Quhuo to implement 1-for-90 ADS ratio change
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Quhuo partners with NIU World to establish fresh beef brand platform
- Amber International Holding appoints Jie Jiao to board, Sammy Hsieh resigns
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Quhuo’s Homestay Sector Reports YoY Growth in Occupancy Rate During Labor Day Holiday, Continuing to Enhance the Accommodation Experience
Дневной диапазон
6.40 7.00
Годовой диапазон
0.06 7.71
- Предыдущее закрытие
- 6.65
- Open
- 6.98
- Bid
- 6.70
- Ask
- 7.00
- Low
- 6.40
- High
- 7.00
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 41.95%
- 6-месячное изменение
- 378.57%
- Годовое изменение
- 449.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.