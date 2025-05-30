КотировкиРазделы
QH
QH: Quhuo Limited - American Depository Shares

6.70 USD 0.05 (0.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QH за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.40, а максимальная — 7.00.

Следите за динамикой Quhuo Limited - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.40 7.00
Годовой диапазон
0.06 7.71
Предыдущее закрытие
6.65
Open
6.98
Bid
6.70
Ask
7.00
Low
6.40
High
7.00
Объем
44
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
41.95%
6-месячное изменение
378.57%
Годовое изменение
449.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.