PSMT: PriceSmart Inc
116.79 USD 0.26 (0.22%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSMT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 116.57, mientras que el máximo ha alcanzado 118.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PriceSmart Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
116.57 118.89
Rango anual
71.64 120.99
- Cierres anteriores
- 117.05
- Open
- 117.02
- Bid
- 116.79
- Ask
- 117.09
- Low
- 116.57
- High
- 118.89
- Volumen
- 739
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 9.28%
- Cambio a 6 meses
- 33.52%
- Cambio anual
- 27.50%
