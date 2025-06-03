CotizacionesSecciones
PSMT
PSMT: PriceSmart Inc

116.79 USD 0.26 (0.22%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PSMT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 116.57, mientras que el máximo ha alcanzado 118.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PriceSmart Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
116.57 118.89
Rango anual
71.64 120.99
Cierres anteriores
117.05
Open
117.02
Bid
116.79
Ask
117.09
Low
116.57
High
118.89
Volumen
739
Cambio diario
-0.22%
Cambio mensual
9.28%
Cambio a 6 meses
33.52%
Cambio anual
27.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B