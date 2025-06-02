Währungen / PSMT
PSMT: PriceSmart Inc
117.42 USD 0.63 (0.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSMT hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 116.76 bis zu einem Hoch von 119.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die PriceSmart Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSMT News
Tagesspanne
116.76 119.34
Jahresspanne
71.64 120.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 116.79
- Eröffnung
- 116.84
- Bid
- 117.42
- Ask
- 117.72
- Tief
- 116.76
- Hoch
- 119.34
- Volumen
- 406
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 9.87%
- 6-Monatsänderung
- 34.24%
- Jahresänderung
- 28.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K