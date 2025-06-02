Devises / PSMT
PSMT: PriceSmart Inc
115.44 USD 1.98 (1.69%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PSMT a changé de -1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 115.22 et à un maximum de 117.82.
Suivez la dynamique PriceSmart Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
115.22 117.82
Range Annuel
71.64 120.99
- Clôture Précédente
- 117.42
- Ouverture
- 117.42
- Bid
- 115.44
- Ask
- 115.74
- Plus Bas
- 115.22
- Plus Haut
- 117.82
- Volume
- 375
- Changement quotidien
- -1.69%
- Changement Mensuel
- 8.02%
- Changement à 6 Mois
- 31.98%
- Changement Annuel
- 26.03%
20 septembre, samedi