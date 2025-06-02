Валюты / PSMT
PSMT: PriceSmart Inc
117.05 USD 0.05 (0.04%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSMT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.93, а максимальная — 118.17.
Следите за динамикой PriceSmart Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSMT
Дневной диапазон
115.93 118.17
Годовой диапазон
71.64 120.99
- Предыдущее закрытие
- 117.10
- Open
- 116.12
- Bid
- 117.05
- Ask
- 117.35
- Low
- 115.93
- High
- 118.17
- Объем
- 633
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 9.53%
- 6-месячное изменение
- 33.82%
- Годовое изменение
- 27.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.