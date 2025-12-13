- Panorámica
GLIBA: GCI Liberty, Inc.
El tipo de cambio de GLIBA de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.38, mientras que el máximo ha alcanzado 32.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GCI Liberty, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GLIBA hoy?
GCI Liberty, Inc. (GLIBA) se evalúa hoy en 32.90. El instrumento se negocia dentro de 32.38 - 32.98; el cierre de ayer ha sido 32.49 y el volumen comercial ha alcanzado 108. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GLIBA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GCI Liberty, Inc.?
GCI Liberty, Inc. se evalúa actualmente en 32.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.19% y USD. Monitoree los movimientos de GLIBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GLIBA?
Puede comprar acciones de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) al precio actual de 32.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.90 o 33.20, mientras que 108 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GLIBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GLIBA?
Invertir en GCI Liberty, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 30.25 - 38.94 y el precio actual 32.90. Muchos comparan -1.73% y 8.19% antes de colocar órdenes en 32.90 o 33.20. Estudie los cambios diarios de precios de GLIBA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GCI Liberty, Inc.?
El precio más alto de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) en el último año ha sido 38.94. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.25 - 38.94, una comparación con 32.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GCI Liberty, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GCI Liberty, Inc.?
El precio más bajo de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) para el año ha sido 30.25. La comparación con los actuales 32.90 y 30.25 - 38.94 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GLIBA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GLIBA?
En el pasado, GCI Liberty, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.49 y 8.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.49
- Open
- 32.81
- Bid
- 32.90
- Ask
- 33.20
- Low
- 32.38
- High
- 32.98
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- 1.26%
- Cambio mensual
- -1.73%
- Cambio a 6 meses
- 8.19%
- Cambio anual
- 8.19%