- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GLIBA: GCI Liberty, Inc.
Курс GLIBA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.38, а максимальная — 32.87.
Следите за динамикой GCI Liberty, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GLIBA сегодня?
GCI Liberty, Inc. (GLIBA) сегодня оценивается на уровне 32.50. Инструмент торгуется в пределах 32.38 - 32.87, вчерашнее закрытие составило 32.49, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIBA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCI Liberty, Inc.?
GCI Liberty, Inc. в настоящее время оценивается в 32.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.87% и USD. Отслеживайте движения GLIBA на графике в реальном времени.
Как купить акции GLIBA?
Вы можете купить акции GCI Liberty, Inc. (GLIBA) по текущей цене 32.50. Ордера обычно размещаются около 32.50 или 32.80, тогда как 51 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIBA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GLIBA?
Инвестирование в GCI Liberty, Inc. предполагает учет годового диапазона 30.25 - 38.94 и текущей цены 32.50. Многие сравнивают -2.93% и 6.87% перед размещением ордеров на 32.50 или 32.80. Изучайте ежедневные изменения цены GLIBA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GCI Liberty, Inc.?
Самая высокая цена GCI Liberty, Inc. (GLIBA) за последний год составила 38.94. Акции заметно колебались в пределах 30.25 - 38.94, сравнение с 32.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCI Liberty, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GCI Liberty, Inc.?
Самая низкая цена GCI Liberty, Inc. (GLIBA) за год составила 30.25. Сравнение с текущими 32.50 и 30.25 - 38.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIBA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GLIBA?
В прошлом GCI Liberty, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.49 и 6.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.49
- Open
- 32.81
- Bid
- 32.50
- Ask
- 32.80
- Low
- 32.38
- High
- 32.87
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- -2.93%
- 6-месячное изменение
- 6.87%
- Годовое изменение
- 6.87%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.