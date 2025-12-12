КотировкиРазделы
Валюты / GLIBA
Назад в Рынок акций США

GLIBA: GCI Liberty, Inc.

32.50 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GLIBA за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.38, а максимальная — 32.87.

Следите за динамикой GCI Liberty, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GLIBA сегодня?

GCI Liberty, Inc. (GLIBA) сегодня оценивается на уровне 32.50. Инструмент торгуется в пределах 32.38 - 32.87, вчерашнее закрытие составило 32.49, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GLIBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCI Liberty, Inc.?

GCI Liberty, Inc. в настоящее время оценивается в 32.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.87% и USD. Отслеживайте движения GLIBA на графике в реальном времени.

Как купить акции GLIBA?

Вы можете купить акции GCI Liberty, Inc. (GLIBA) по текущей цене 32.50. Ордера обычно размещаются около 32.50 или 32.80, тогда как 51 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GLIBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GLIBA?

Инвестирование в GCI Liberty, Inc. предполагает учет годового диапазона 30.25 - 38.94 и текущей цены 32.50. Многие сравнивают -2.93% и 6.87% перед размещением ордеров на 32.50 или 32.80. Изучайте ежедневные изменения цены GLIBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GCI Liberty, Inc.?

Самая высокая цена GCI Liberty, Inc. (GLIBA) за последний год составила 38.94. Акции заметно колебались в пределах 30.25 - 38.94, сравнение с 32.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCI Liberty, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GCI Liberty, Inc.?

Самая низкая цена GCI Liberty, Inc. (GLIBA) за год составила 30.25. Сравнение с текущими 32.50 и 30.25 - 38.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GLIBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GLIBA?

В прошлом GCI Liberty, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.49 и 6.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.38 32.87
Годовой диапазон
30.25 38.94
Предыдущее закрытие
32.49
Open
32.81
Bid
32.50
Ask
32.80
Low
32.38
High
32.87
Объем
51
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
-2.93%
6-месячное изменение
6.87%
Годовое изменение
6.87%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.