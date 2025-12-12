CotaçõesSeções
GLIBA: GCI Liberty, Inc.

32.57 USD 0.08 (0.25%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do GLIBA para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.38 e o mais alto foi 32.87.

Veja a dinâmica do par de moedas GCI Liberty, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GLIBA hoje?

Hoje GCI Liberty, Inc. (GLIBA) está avaliado em 32.57. O instrumento é negociado dentro de 32.38 - 32.87, o fechamento de ontem foi 32.49, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GLIBA em tempo real.

As ações de GCI Liberty, Inc. pagam dividendos?

Atualmente GCI Liberty, Inc. está avaliado em 32.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.10% e USD. Monitore os movimentos de GLIBA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GLIBA?

Você pode comprar ações de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) pelo preço atual 32.57. Ordens geralmente são executadas perto de 32.57 ou 32.87, enquanto 46 e -0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GLIBA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GLIBA?

Investir em GCI Liberty, Inc. envolve considerar a faixa anual 30.25 - 38.94 e o preço atual 32.57. Muitos comparam -2.72% e 7.10% antes de enviar ordens em 32.57 ou 32.87. Estude as mudanças diárias de preço de GLIBA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações GCI Liberty, Inc.?

O maior preço de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) no último ano foi 38.94. As ações oscilaram bastante dentro de 30.25 - 38.94, e a comparação com 32.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GCI Liberty, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações GCI Liberty, Inc.?

O menor preço de GCI Liberty, Inc. (GLIBA) no ano foi 30.25. A comparação com o preço atual 32.57 e 30.25 - 38.94 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GLIBA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GLIBA?

No passado GCI Liberty, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.49 e 7.10% após os eventos corporativos.

Faixa diária
32.38 32.87
Faixa anual
30.25 38.94
Fechamento anterior
32.49
Open
32.81
Bid
32.57
Ask
32.87
Low
32.38
High
32.87
Volume
46
Mudança diária
0.25%
Mudança mensal
-2.72%
Mudança de 6 meses
7.10%
Mudança anual
7.10%
