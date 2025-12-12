クォートセクション
GLIBA
GLIBA: ゼネラル・コミュニケーション

32.65 USD 0.16 (0.49%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

GLIBAの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり32.38の安値と32.87の高値で取引されました。

ゼネラル・コミュニケーションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GLIBA株の現在の価格は？

ゼネラル・コミュニケーションの株価は本日32.65です。32.38 - 32.87内で取引され、前日の終値は32.49、取引量は55に達しました。GLIBAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ゼネラル・コミュニケーションの株は配当を出しますか？

ゼネラル・コミュニケーションの現在の価格は32.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.37%やUSDにも注目します。GLIBAの動きはライブチャートで確認できます。

GLIBA株を買う方法は？

ゼネラル・コミュニケーションの株は現在32.65で購入可能です。注文は通常32.65または32.95付近で行われ、55や-0.49%が市場の動きを示します。GLIBAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GLIBA株に投資する方法は？

ゼネラル・コミュニケーションへの投資では、年間の値幅30.25 - 38.94と現在の32.65を考慮します。注文は多くの場合32.65や32.95で行われる前に、-2.48%や7.37%と比較されます。GLIBAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ゼネラル・コミュニケーションの株の最高値は？

ゼネラル・コミュニケーションの過去1年の最高値は38.94でした。30.25 - 38.94内で株価は大きく変動し、32.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ゼネラル・コミュニケーションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ゼネラル・コミュニケーションの株の最低値は？

ゼネラル・コミュニケーション(GLIBA)の年間最安値は30.25でした。現在の32.65や30.25 - 38.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GLIBAの動きはライブチャートで確認できます。

GLIBAの株式分割はいつ行われましたか？

ゼネラル・コミュニケーションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.49、7.37%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.38 32.87
1年のレンジ
30.25 38.94
以前の終値
32.49
始値
32.81
買値
32.65
買値
32.95
安値
32.38
高値
32.87
出来高
55
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
-2.48%
6ヶ月の変化
7.37%
1年の変化
7.37%
